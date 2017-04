VIDEO - The Voice 2017 : Shaby, Sofia, Lisa, la sœur d’Al.Hy éliminée… ce qu’il faut retenir des ultimes auditons à l’aveugle

Au début de son audition à l’aveugle, y compris pour les téléspectateurs, cette toute jeune chanteuse de 17 ans prévient qu’il y a un contraste entre sa voix et son corps. C’est avec Mamma Knows Best de la chanteuse anglaise Jessie J qu’elle enflamme le plateau de l’émission et décroche un double buzz de Florent Pagny et M. Pokora, étonné de découvrir son regard d’ange et ses manières d’enfant. « Je veux t’aider à te libérer », annonce le Robin des Bois du jury qui décroche les faveurs de la candidate, ravie.