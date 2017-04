VIDÉO - "Vous pouvez faire la différence" : Iris Mittenaere appelle les Français à voter

Début avril, les instituts de sondage IFOP annonçait un taux d’abstention de 35%, un chiffre qui pourrait dépasser le record de 2002 (28,4%). Plus inquiétant encore, un jeune de 18-25 ans sur deux se dit prêt à boycotter ce droit et devoir citoyen, acquis en 1848 pour les hommes et en 1944 pour les femmes.