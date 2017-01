VIDÉOS - Antoine Griezmann : "Je n'ai pas demandé de conseils mode à Ronaldo et je ne le ferai pas"

LCI : Vous succédez à David Beckham et Thierry Henry, qui vantaient les qualités des rasoirs Gillette il y a quelques années. On connaît Beckham le Spice Boy. La touche Griezmann, ce sera quoi ?

Antoine Griezmann : Ce sera quelque chose d’assez fun, d’assez marrant, toujours avec une touche d’humour. Ensuite je vais essayer d’être à leur niveau, de faire de mon mieux, que ce soit en dehors du terrain, dans les spots et sur le terrain.

LCI : Sur Twitter, vous avez montré votre méthode de rasage toute particulière. Au quotidien, ça se passe comment dans votre salle de bains ? Vous êtes plutôt crème de jour, crème de nuit, après-rasage ? Est-ce que vous avez un rituel beauté ?

Antoine Griezmann : Non non. Je me rase souvent après l’entraînement et ensuite je mets une crème hydratante et rien de plus. La photo dont vous parlez, j’étais en train de me mettre de la mousse à raser et ensuite j’en ai mis sur mes sourcils. Voilà c’est moi et c’est ce qu’a compris Gillette, que j’étais une personne qui aimait rigoler. Et on l’a vu dans la nouvelle publicité.