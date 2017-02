Villas, voitures de luxe, œuvres d'art... Johnny Depp serait ruiné !

Last but not least, selon la plainte, Johnny Depp débourse encore 700.000 dollars par mois pour du bon vin, des déplacements en avion privé et un personnel de 40 personnes. Tout ça, c'était avant que Johnny ne dépose plainte de son côté le 13 janvier contre TMG, à qui il réclame 25 millions de dollars pour avoir mal géré ses finances, engageant des prêts sans son accord et le conduisant au bord de la ruine.



The Management Group, lui, ne tient pas le même discours. L'entreprise assure avoir tout fait pour "protéger l'acteur de lui-même", a insisté Michael Kump, l'avocat de TMG. "En fait, quand la banque de Depp lui a demandé le remboursement d'un prêt de plusieurs millions de dollars et qu'il n'avait pas les fonds nécessaires, la société lui a prêté cet argent pour qu'il puisse éviter une humiliante crise financière (...) La seule raison pour laquelle M. Depp a déposé plainte était pour perturber les efforts en cours de TMG afin d'être remboursé du prêt accordé pour le sauver".



Pas sûr que la situation de l'acteur s'arrange. Car n'oublions pas que Johnny Depp et sa dernière épouse Amber Heard sont parvenus en août à un accord pour mettre fin à leur mariage qui aura duré 18 mois, au terme duquel l'acteur s'est engagé à payer 7 millions de dollars à la mannequin... La suite de ce règlement de comptes au prochain rendez-vous.