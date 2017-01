Violences, drogues et infidélité : Paula Patton attaque Robin Thicke devant le tribunal

Vous trouviez les affaires Brad Pitt-Angelina Jolie et Johnny Depp-Amber Heard sulfureuses ? Robin Thicke et Paula Patton viennent s'ajouter à cette triste liste de bataille judiciaire outre-Atlantique. Déjà sous le coup d'une enquête des services sociaux pour des soupçons de violences sur leur fils de 6 ans, voilà que l'interprète de "Blurred Lines" est désormais accusé de violences conjugales, d'infidélité et d'abus de drogues et d'alcool. Des accusations proférées par son ex-femme, dont il est divorcé depuis 2005, dans une demande d'ordonnance restrictive déposée devant un tribunal de Los Angeles pour violences conjugales.