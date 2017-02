Yannick Noah, Omar Sy, Valérie Damidot, Booba… Les "people" montent au créneau pour Théo

Les sportifs, eux, pour beaucoup issus des banlieues françaises, se sont vite appropriés le hashtag #justicepourtheo, comme le footballeur Ryad Mahrez ou le basketteur Rudy Gobert, que "l'être humain n’en finit plus de surprendre'… Finaliste de l’Euro 2016 avec les Bleus, Moussa Sissoko s’est montré encore un peu plus concerné, ayant grandi dans la cité de la Rose des Vents, où s’est déroulée l’agression, et où une affiche géante à sa gloire est déployée depuis la fin septembre.