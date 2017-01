Vous ne devinerez jamais qui est le papa de cette jolie blonde

Eminem va faire une tentative de suicide. Si la voix de Hailee figure sur l’album Infinite, c’est la chanson "97 Bonnie & Clyde" qui raconte le mieux cette période orageuse, le rappeur fantasmant le meurtre de son ex, son cadavre jeté dans le coffre d’une voiture, sous les yeux de leur enfant. Un fantasme morbide qui illustrera la pochette de l’album The Slim Shaddy LP. En dépit d’une réconciliation, et d’un remariage, en 2006, Eminem et Kim divorceront 80 jours plus tard.





20 ans plus tard, Hailie a bien grandi. Etudiante en psychologie – elle sait de quoi elle parle – la jolie blonde a lancé il y a quelques semaines une page Instagram où elle partage son quotidien avec ses près de 30 000 abonnés. Déjà. Dans la newsletter de son université, elle raconte que ses parents sont sa plus grande source d’inspiration "parce qu’ils m’ont poussé à être la personne que je suis et qu’ils m’ont donné tout leur soutien dans ce que j’ai accompli."