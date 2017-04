Yannick Noah devient grand-père pour la deuxième fois... et c'est un petit garçon !

On ne connaît pas encore le prénom de ce petit garçon qui fait de Yannick Noah un heureux grand-père pour la deuxième fois en quelques mois. En septembre dernier, c’est son aîné Joakim, le grand-frère de Yelena, qui accueillait son premier enfant. Le basketteur âgé de 31 ans devenait papa d’une petite fille dont on ne connaît, à ce jour ni le nom, ni la maman. En mars dernier, le joueur des Knicks s’affichait toutefois au bras du mannequin brésilien Isabelle Cutrim.





A quand les prochains bébés Noah ? Rappelons que le vainqueur de Roland Garros 1983, 56 ans, est père de cinq enfants. Joachim et Yelena, donc, mais aussi Eleejah et Jenaye, nés en 1996 et 1997 de son deuxième mariage avec le mannequin Heather Stewart-Whyte, et enfin Joalukas, né en 2004, dont la maman est son actuelle compagne, la productrice de télévision Isabelle Camus.





Il y a quelques jours, les cinq enfants du champion ont posé ensemble, un cliché publié par Yelena sur son compte Instagram :