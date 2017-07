13 milliards d'économies à réaliser dans les collectivités locales : quelles conséquences dans votre vie quotidienne ?

L'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des Français, même compensée par l'Etat (dans des conditions qui n'ont pas été précisées), prive de fait les collectivités d'un levier représentant 10 milliards de recettes par an. En attendant la "remise à plat" de la fiscalité locale préconisée lundi par Emmanuel Macron, l'article 72-2 de la Constitution garantit l'autonomie fiscale des collectivités, qui peuvent fixer les taux de fiscalité directe (outre la taxe d'habitation, les taxes foncières et la contribution économique territoriale).





Si, depuis 2011, les régions sont totalement privées de ce levier, les communes et les départements peuvent toujours voter le taux de ces taxes, dans un certain cadre. Elles pourront donc concrètement augmenter ces impôts en cas de besoin. Les élus locaux n'ont en revanche pas la main sur la fiscalité indirecte (taxe de séjour, versement transport...) qui constitue une part plus limitée de leurs ressources.