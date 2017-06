2 500 enseignants de plus à la rentrée en CP pour les réseaux d’éducation prioritaire

Durant la campagne, Emmanuel Macron s’était engagé à créer ces classes de 12 élèves maximum. Alors que certains voyaient dans cette promesse la fin du plan "Plus de maîtres que de classes" initiés par François Hollande il y a quatre ans, le ministre assure que "nous continuerons à (le) mettre en œuvre, avec moins de professeurs dédiés. […] Nous faisons coexister les deux dispositifs pour pouvoir les évaluer et avancer. Jusqu’à présent les études nationales et internationales ont montré une efficacité des dispositifs de dédoublement". Les dispositifs comparables à "Plus de maîtres que de classes" n’ont en revanche pas encore fait leur preuve, rappelle Jean-Michel Blanquer.