2017 : une députée PS lance un appel à Macron pour éviter un second tour Fillon-Le Pen

Un candidat de gauche au second tour de la présidentielle "est mathématiquement impossible". Ce constat a été dressé ce mardi par la députée PS, Karine Berger, soutien de Vincent Peillon à la primaire de la gauche. Selon elle, les candidatures d'Emmanuel Macron et du vainqueur de la primaire vont aboutir inexorablement à un second tour Fillon-Le Pen à la présidentielle de 2017.





"Deux candidatures aussi importantes que celles d'Emmanuel Macron et du candidat de gauche issu des primaires citoyennes (...) (font) que le second tour de l'élection présidentielle est écrit à droite et à l'extrême-droite", a déclaré la socialiste ce mardi au micro de France Inter. "Emmanuel Macron propose une offre ni de droite ni de gauche mais qui, parce qu'elle séduit une partie de l'électorat de gauche, interdit au candidat de gauche issu de la primaire ou presque d'arriver au second tour de l'élection présidentielle", poursuit-elle.