26 membres pour relever le Parti socialiste... Mais aucun proche de Benoît Hamon

Exit, donc, les proches de Benoît Hamon. La liste des 14 noms comprend, côté femmes, les ex-ministres Ericka Bareigts et Laurence Rossignol, ainsi que Nadège Azzaz, Nathalie Koenders, Carole Delga, Valérie Rabault et Isabelle This Saint-Jean. Chez les hommes, il s'agit de Guillaume Bachelay, Luc Carvounas, Matthias Fekl, Jean-Marc Germain, François Kalfon, Emmanuel Maurel et Rachid Temal.





Autour d'eux vont graviter des "membres de droits" : le président de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains, François Rebsamen, le président du groupe PS à l'Assemblée, Olivier Faure, et la cheffe de file de la délégation française au Parlement européen, Christine Revault d'Allonnes. Le PS se dotera également de quatre porte-parole (Estelle Grelier, Sébastien Denaja, Julien Dray et Karim Bouamrane), d'un trésorier, Jean-François Debat, et de quatre élus chargés de la "coordination des territoires" (Hussein Bourgi, Pernelle Richardot, Emmanuel Grégoire et Olivier Klein). Outre les proches de Benoît Hamon, la grande absente de cette organisation est l'ex-ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem, pourtant pressentie, qui a préféré se tenir à distance.