35 heures, Euro, éducation, santé... : Marine Le Pen dévoile les premiers éléments de son programme pour 2017

La présidente du FN dévoile également plusieurs propositions en matière de santé. Bien que hostile au tiers payant généralisé, elle ne compte pas forcement le remettre en cause. Marine Le Pen évaluera dans un premier temps cette mesure. "Il sera assez facile de dresser le bilan de cette réforme. Et si ce bilan est négatif, et je pense qu’il le sera, de revenir dessus", dit-elle.

Sa priorité sera "la mise en œuvre d’une véritable politique de lutte contre la fraude sociale", "la démultiplication des médicaments génériques" ainsi que le développement de "la vente des médicaments à l’unité".