A Bagdad, François Hollande prévoit la reprise de Mossoul à Daech "avant l'été"

François Hollande a poursuivi sa visite à Erbil au Kurdistan irakien (nord), où il s'est entretenu avec le président de cette région autonome, Massoud Barzani. C'est au Kurdistan que sont stationnées les forces spéciales françaises qui conseillent les peshmergas kurdes engagés dans la bataille pour la reprise de Mossoul à l'EI. Pour évaluer les progrès des peshmergas, Hollande et Barzani se sont rendus sur une fortification à environ 15 km des positions de l'EI, retranché à Mossoul. Le président français a ensuite quitté l'Irak dans la soirée.





Depuis son engagement dans la coalition internationale en septembre 2014, la France a réalisé plus de 5700 sorties aériennes, 1000 frappes et détruit plus de 1700 objectifs en Irak ou en Syrie. Outre les 14 avions de chasse Rafale basés en Jordanie et aux Emirats arabes unis, environ 500 soldats français assurent des missions de conseil, de formation et d'appui d'artillerie en Irak aux forces engagées dans la bataille de Mossoul. Ils ne participent toutefois pas directement aux combats.