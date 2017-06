A la découverte des vrais lieux de pouvoir du palais Bourbon

COULISSES - En général, on ne retient de l'Assemblée que l'hémicycle, lieu de pouvoir par excellence : c'est là où les députés s'invectivent et votent les lois. Mais au palais Bourbon, le pouvoir, en réalité, est partout ! Exemple avec Eric Woerth qui vient d'être élu à la tête de la plus prestigieuse des 8 commissions permanentes de l'Assemblée : la commission des finances, réservée désormais à un député de l'opposition...