A quoi servent (encore) les vœux présidentiels ?

Après l’exposé sur les difficultés, les présidents ont néanmoins toujours un mot sur les atouts de la France pour se ressaisir. Et dans ce domaine, la palme de l’optimisme revient à Valéry Giscard d’Estaing. Le 31 décembre 1974, il déclare : "La France, c’est ce qu’il y a de meilleur dans le monde, à cause de son paysage et à cause de son peuple". Cinq ans plus tard, il se dit confiant pour l’avenir, tout simplement parce que les Français sont "sérieux", "courageux" et qu’ils possèdent des "grandes capacités d’adaptation".