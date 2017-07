Absentéisme dans la fonction publique territoriale : de quoi parle Emmanuel Macron ?

Le gouvernement avait déjà ciblé l'abstentéisme dans la fonction publique, en annonçant début juillet le rétablissement du jour de carence pour réduire les arrêts maladie de courte durée, une mesure dont l'efficacité fait débat.





En 2016, la Cour des comptes recommandait en outre, pour les fonctionnaires territoriaux, la suppression de la disposition autorisant les collectivités à conserver un temps de travail inférieur à la durée réglementaire, avec "une modulation des concours financiers" de l'Etat "aux collectivités locales qui ne respectent pas" cette durée. Une piste potentielle pour le gouvernement.





Mais ces mesures symboliques pourraient se heurter à une réalité sociologique plus difficile à changer. Le rapport de la Cour des comptes expliquait l'absentéisme dans les collectivités par plusieurs raisons structurelles, dont le taux de féminisation supérieur à la moyenne de l'ensemble des fonctionnaires (avec l'effet induit sur le nombre de congés maternité) et l'âge moyen plus élevé des agents. Enfin, il pointait la part plus importante des fonctionnaires de catégorie C, dont les métiers (travaux d'entretien, action sociale...) sont par nature, par la pénibilité qu'ils engendrent, beaucoup plus exposés au risque d'absentéisme...