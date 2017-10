Accord sur les travailleurs détachés, une demi-victoire pour Emmanuel Macron ?

C’était l’un des principaux points de friction entre la France et l’Union européenne mais les deux camps ont fini par trouver un compromis. Le nouvel accord sur les travailleurs détachés prévoit notamment l'alignement des rémunérations et la réduction de la durée de détachement, qui passe de trois ans à un an avec la possibilité de rallonger le contrat de 6 mois. Les charges sociales seront en revanche toujours payées dans le pays d'origine.