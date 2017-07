Quand Patrick Balkany oubliait 3500 euros dans les poches de son costume déposé au pressing

"J’ai le souvenir d’avoir, par curiosité, compté une liasse de billet qui était sur le bureau de leur chambre" a-t-elle également déclaré. "Il y avait 8000 euros. C’était son argent de poche. Il avait même régulièrement des espèces dans les poches de son peignoir."





Le responsable d’un pressing proche de la commune de Giverny a lui aussi témoigné, et a révélé qu’un jour le couple avait oublié sept billets de 500 euros dans la poche d’un costume. La responsable d’un centre commercial explique elle qu’Isabelle Balkany venait faire du change régulièrement, les billets de 500 euros étant impossible à écouler dans les commerces.





Les magistrats soupçonnent le couple d’avoir eu recours à des montages via des sociétés écrans à l’étranger pour dissimuler au fisc l’existence de deux de leurs villas, un riad à Marrakech et une villa à Saint-Martin. Les investigations ouvertes depuis le mois de décembre ont permis de montrer la création d’au moins sept sociétés et fondations offshore créées entre 1986 et 2014 dans plusieurs paradis fiscaux. Ils pensent aussi que c’est pour cacher ces actes de corruption que le riad aurait été acheté via des sociétés offshore. Le parquet estime que le montant des avoirs concernés par le blanchiment s’élève à au moins 13 millions d’euros.