Quand Penelope Fillon assurait qu'elle ne s'était "jamais impliquée dans la vie politique" de son mari

Le journal, qui soupçonne un emploi fictif, retrace son parcours : elle aurait d'abord été embauchée en tant que collaboratrice auprès du député de la Sarthe entre 1998 et 2002 et aurait perçu à ce titre entre 3.900 et 4.600 euros brut. En 2002, lorsque François Fillon est nommé ministre des Affaires sociales, Marc Joulaud prend le relais et l'embauche à son tour pour 6.900 euros brut mensuel.





Suite à ces accusations, François Fillon a déploré mercredi que "la séquence des boules puantes" était "ouverte". "Je ne ferai pas de commentaire parce qu'il n'y a rien à commenter. Et je voudrai simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie" de l'article du Canard Enchaîné, a-t-il déclaré à des journalistes, alors qu'il était en déplacement en Gironde.