Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy renvoyé en procès pour ses dépenses de campagne en 2012

Sur un vaste système de fausses factures attribué à des responsables de Bygmalion et de sa filiale Event and Cie, de l'UMP et de l'équipe de campagne. Un système destiné à cacher un dépassement massif du plafond de dépenses autorisé par la loi. Un plafond de 22 millions d'euros. L'ex-président est soupçonné d'avoir engagé des dépenses supplémentaires, en demandant de nouveaux meetings, alors qu'il avait été informé d'un risque de dépassement du plafond, ce qu'il conteste. L'enquête avait été ouverte en 2014.