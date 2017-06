Elle plombe Bayrou et son parti: c’est quoi, au juste, cette affaire des assistants parlementaires MoDem ?

Charge à la Justice, désormais, de faire le tri entre le travail pour le parti et les missions européennes, payées par les parlementaires. Mais surtout de déterminer si ces pratiques sont légales ou non, ce qui n’a pas été établi. Toutefois, cette affaire pose moins une question légale que morale. Si Sylvie Goulard, François Bayrou et Marielle de Sarnez ont dit adieu à leur portefeuille ministériel, c’est d’abord pour éviter que cette procédure ne vienne empoissonner la promulgation d’une loi de moralisation dont le gouvernement, et le MoDem en particulier, avaient fait un symbole fort. Dans cette loi figurait, pour mémoire, l'interdiction pour les membres du gouvernement, les parlementaires et les membres de cabinets ministériels de recruter des personnes de leur famille. Or, Le Parisien indique ce mercredi que François Bayrou et Marielle de Sarnez ont fait travailler leurs enfants au MoDem...