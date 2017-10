Affaire des attachés parlementaires : perquisition en cours au siège du MoDem

Sur le plateau de LCI ce mercredi, Jean-Luc Bennahmias s'est exprimé sur cette enquête. "J'ai été entendu, j'ai été témoin par la police judiciaire en juillet. Ma version à moi, la police judiciaire l'a et pour l'instant je n'ai aucune suite par rapport à tout cela, j'attends de voir. Je suis le seul homme politique, me semble-t-il, à avoir été entendu dans cette affaire. (...) Je suis assez serein par rapport à tout cela, je ne sais pas très bien ce qu'il y a à perquisitionner", a ainsi déclaré l'ancien eurodéputé.





Dans cette affaire, il s'agit de la toute première perquisition. Le but des enquêteurs : trouver des contrats d’embauche, des fiches de paie ou des emails en lien avec les faits reprochés. La justice tente notamment de déterminer si le MoDem a utilisé des fonds européens pour financer des contrats au sein du parti, et non pour les seuls postes d'assistants parlementaires. L'enquête porterait sur une vingtaine de contrats d'assistants parlementaires. L'avocat de François Bayrou, contacté par LCI, indique avoir appris l'existence de cette perquisition par la presse. Concernant la défense du président du parti, on assure dans son entourage que "tout est en règle", et qu'il se montre "serein par rapport aux suites".