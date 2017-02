Affaire Fillon : comment moraliser la vie politique et améliorer le contrôle des parlementaires

La vie politique sera-t-elle un jour plus morale, plus éthique ? Rien n’est moins sûr. Mais alors que l’affaire Fillon tient le pays en haleine depuis maintenant plus de trois semaines, Jean-Christophe Picard, président de l’association de lutte contre la corruption Anticor, se montre assez pessimiste quant à un éventuel changement dans la pratique de l’action publique. Même s’il ne désespère pas.





"En France, ce qui est incroyable, c’est l’incompréhension de la classe politique par rapport aux attentes de la population, déplore-t-il. Ils ne comprennent pas où est le problème et aucun des candidats à la présidentielle, à part peut-être Jean-Luc Mélenchon, ne propose de choses concrètes en matière de contrôle du monde politique. (…) Les citoyens doivent s’emparer de cette problématique."