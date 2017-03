Affaire Fillon : Pénélope se défend dans le JDD

Pénélope Fillon a décidé de parler. La femme du candidat Républicain a livré une interview à l’hebdomadaire le Journal du Dimanche, dans lequel elle livre sa version de l'affaire qui entache sa réputation et celle de son époux, en pleine campagne présidentielle. La Galloise assure avoir bel et bien travaillé pour son mari pendant des décennies, et assure : "Je ne considérais pas que je faisais de la politique."