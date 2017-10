Affaire Harvey Weinstein : Hillary Clinton rend l'argent

Un bienfaiteur embarrassant. Alors que le scandale Weinstein n'en finit plus de grossir aux Etats-Unis, voilà que la sphère politique américaine se retrouve elle aussi éclaboussée, en seconde ligne tout de même, par ces accusations de viols, d'agressions sexuelles et de harcèlement portées sur le super-producteur. Car Harvey Weinstein, outre le pouvoir de faire la pluie et le beau temps sur Hollywood, était aussi un donateur important du Parti démocrate...





Ainsi, les campagnes de Hillary Clinton et de Barack Obama ont profité d'un coup de pouce financier non-négligeable de la part de celui qui est aujourd'hui au cœur de la tempête. Et alors que les médias américains s'indignent du temps qu'il aura fallu aux dirigeants visés pour réagir - cinq jours en ce qui concerne Hillary Clinton - celle-ci vient d'annoncer qu'elle comptait se séparer de l'argent versé par le producteur.