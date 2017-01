Assistantes parlementaires "mieux traitées que les hommes": quand Gérard Larcher, pour défendre Fillon, se découvre féministe

"Un collaborateur parlementaire - c'est un motif de fierté chez nous - en brut, en moyenne, c'est 3250 euros pour les femmes, et moins de 3000 euros pour les hommes. Ça doit être un des rares cas où les femmes sont mieux traitées que les hommes!" a-t-il lâché devant un parterre tout sourire, constitué de François Baroin et de Xavier Bertrand, entre autres. Une justification pour le moins étonnante qui n'a pas manqué de faire réagir. La ministre des Droits des femmes Laurence Rossignol s'est notamment étonnée d'une "conversion tardive et peu crédible" du camp Les Républicains au fémininsme.