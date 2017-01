3 choses à savoir sur Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon

Depuis les premières révélations sur les emplois fictifs supposés de Penelope Fillon, Antonin Lévy est partout. Et pour cause, il est l'avocat de François Fillon dans cette affaire qui secoue la droite depuis plusieurs jours maintenant. Une de ses collègues le qualifiait en 2013, dans un portrait qui lui était consacré dans GQ, d'"avocat brillant avec une capacité d'apprentissage fulgurante. On a l'impression qu'il réfléchit plus vite que tout le monde", disait-elle. Des capacités qui ont rapidement tapé dans l'œil du candidat de la droite à la présidentielle.