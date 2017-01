Affaire Penelope Fillon : "Il y a beaucoup d’argent, je suppose que ça correspond à beaucoup de travail et donc beaucoup de justificatifs", s'interroge René Dosière

L’affaire se corse. Selon le Canard Enchaîné, qui sera en kiosque mercredi 1er février, Penelope Fillon aurait touché au total plus de 900 000 euros brut en tant que collaboratrice de son mari et de son suppléant ainsi qu’à la Revue des Deux Mondes, pour ce qui pourrait être des emplois fictifs. Le premier, rémunéré 500.000 euros, implique l'utilisation d'argent public. Spécialiste des dépenses de l’Etat, René Dosière a réagi mardi soir dans l’émission d’Yves Calvi "24 heures en question", diffusée sur LCI, sur cette affaire qui empoisonne François Fillon.





Alors que la semaine dernière le député de l’Aisne apparenté socialiste etavait affirmé que jusqu’ici il n’y avait rien d’illégal, aujourd’hui, il ne semble plus aussi catégorique : "Je suis très troublé avec les nouvelles révélations du Canard Enchaîné. On constate qu’il y a beaucoup d’argent, je suppose que ça correspond à beaucoup de travail et donc beaucoup de justificatifs que les intéressés vont pouvoir fournir à la justice", a-t-il déclaré.