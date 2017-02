Affaire Penelope Fillon : l’Assemblée nationale publie les noms des collaborateurs parlementaires

Cette décision intervient à la veille de la fin des travaux parlementaires, dans un contexte où les critiques fusent sur le manque de transparence au sein de l’hémicycle après les soupçons d'emploi fictif de Penelope Fillon. Les noms des collaborateurs seront "actualisés régulièrement" et figureront sur la page de chaque député sur le site de l’Assemblée nationale, rapporte l'AFP. Si la décision a pour le moment été annoncée à un cercle restreint, sa mise en œuvre est donc déjà effective et elle sera officialisée mercredi en réunion de bureau de l’Assemblée, sa plus haute autorité collégiale. L’institution suit ainsi le sillage du Sénat, qui publie déjà une liste des noms des collaborateurs.