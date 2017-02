Affaire Penelope Fillon : "Le Canard enchaîné" en rupture de stock... et ne sera pas réassorti

Si la totalité des exemplaires livrés sont tous vendus, en y ajoutant les abonnements et les ventes à l'étranger, Dom-Tom et Corse et compagnies aériennes, le Canard devrait s'envoler à plus de 500.000 exemplaires. Un score qui figurera parmi les grosses ventes du journal depuis ses 101 ans d'existence.





Mais loin cependant des records historiques -- plus d'un million vendu en mai 1981 pour l'affaire Maurice Papon, ancien ministre de Valéry Giscard d'Estaing impliqué dans la déportation de juifs, 800.000 à 900.000 exemplaires lors des scoops de 1979 sur les diamants de Bokassa et la feuille d'impôt de Marcel Dassault, alors première fortune de France. "Les comparaisons sont difficiles, car ce n'était pas le même climat politique et internet n'existait pas, commente Nicolas Brimo, administrateur délégué du Canard, cité par l'AFP. Un succès pouvait durer 4 ou 5 numéros. Maintenant, un numéro pète les ventes, et après c'est fini car Internet nous bouffe une partie de nos ventes" puisque les sites reprennent les informations. "Mais avec internet on gagne en notoriété, surtout pour un journal qui ne fait aucune publicité".





La dernière rupture de stock marquante du Canard, date du 14 janvier 2015, après l'attentat contre Charlie Hebdo. L’exemplaire rendant hommage au journal satirique, et notamment au dessinateur Cabu, collaborateur du titre. Il avait à l’époque lancé une réimpression.