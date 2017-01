Affaire Penelope Fillon - "Il faut éradiquer la corruption" : le coup de gueule d'un jeune élu socialiste

"C'est un scandale politique. Un de plus ! Un de trop." Pierre Jouvet, jeune secrétaire national du PS et conseiller départemental de la Drôme, ne mâche pas ses mots. Il ne demande rien moins à François Fillon que de renoncer à être candidat à l’élection présidentielle. A ses yeux, les révélations autour du présumé emploi fictif de son épouse Penelope Fillon le disqualifient dans la course à l'Élysée.





"Dans l'immédiat, s'il dit aimer son pays et la République, que François Fillon retire sa candidature à l'élection présidentielle. Il lui rendra un grand service. Qu'il soit coupable aux yeux de la loi ou non, ce qu'il a fait est immoral. Et la vie politique, plus que jamais, a besoin d'éthique", écrit ce jeune socialiste de 30 ans dans un post Facebook.