Affaire Penelope Fillon : le troll de François de Rugy qui fait flop

Or ce numéro INSEE permet de déterminer le sexe de la personne. Les internautes remarquent alors vite les différences de salaires entre la collaboratrice et son homologue masculin. La femme gagne 2289 euros contre 2434 euros pour l’homme. Sur la toile, les twittos s’emballent. Les hommes et femmes politiques, de EELV à l'extrême droite aussi. D’autant plus que l’assistante, plus âgée que son collègue, travaille plus : 20 heures de plus chaque mois.