La lettre ouverte d'une infirmière en colère à François Fillon fait le buzz

Partagée près de 75.000 fois sur Facebook, la lettre recueille le soutien de nombreux internautes. Au-delà de la solidarité affichée pour la profession d’infirmier, chacun exprime dans les commentaires son ras-le-bol de la classe politique. "Je suis infirmière, retraitée aujourd'hui , et je sais comme vous ce que c’est de se donner à fond dans ce métier pour le petit salaire que nous percevons, et ces personnes, sans même travailler perçoivent des sommes faramineuses. Quelle honte, qu'elle est belle, notre France !!! Battez-vous, je suis à vos côtés", s'insurge une utilisatrice du réseau social, tandis que des internautes provenant d’autres horizons se reconnaissent dans son message : "Mon mari et moi sommes fonctionnaires tous les deux et on tire la langue pour pouvoir payer toutes nos factures ... dégoûtée de voir que l'État se fout de nous tous".