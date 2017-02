Non, la journaliste qui a rencontré Penelope Fillon en 2007 n'est pas "choquée" par l'utilisation de son interview dans Envoyé Spécial

Dans un tweet publié ce matin, la journaliste a vivement démenti les affirmations d'Eric Ciotti, l'invitant à lire son article sur le site du Guardian. "Il n'y a rien dedans qui dénonce Envoyé Spécial. RIEN". Dans ce fameux edito, elle expliquait comment elle avait "accepté à contre-coeur d'être interviewée par Envoyé Spécial pour parler des circonstances de sa rencontre avec Penelope Fillon et la mettre en contexte", rappelle Libération.





Dans un second tweet, la journaliste s'agace encore un peu plus, dénonçant la rapidité à laquelle "les fausses informations se répandent". "C'est complètement fou - un député et BFMTV relatent une fausse traduction d'un de mes articles". La journaliste n'a en revanche pas répondu à François Fillon qui affirme qu'elle s'est entretenue avec Pénélope Fillon.





Selon Elise Lucet, la journaliste "n'a pas téléphoné à Penelope Fillon et maintient son soutien au reportage d'Envoyé Spécial". Contacté par LCI, la journaliste n'avait pas encore répondu à nos sollicitations.