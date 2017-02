Affaire Penelope : vous êtes 71% à ne pas avoir été convaincus par la défense de François Fillon

François Fillon doit aussi affronter le flottement manifeste dans son camp, même si officiellement les ténors Les Républicains le soutiennent. Après ses "excuses aux Français", le candidat de la droite à la présidentielle va donc s'expliquer ce mardi face aux parlementaires LR puis tenter de s'offrir un peu d'air, sur le terrain, dans une campagne présidentielle quasiment à l'arrêt depuis 15 jours.





"Rien ne me détournera des vrais enjeux de cette élection présidentielle (...), de mon devoir d’être candidat (...). Aucune instance n’a la légitimité pour remettre en cause le vote de la Primaire", a-t-il lancé lundi en direction de son camp, alors qu'en coulisses beaucoup se sont activés pour tenter de se mettre d'accord, en vain pour l'heure, sur une candidature alternative. "C’est une nouvelle campagne qui commence" a-t-il lancé ensuite pour tenter de remobiliser des troupes déboussolées. "Dès (mardi), je réunirai les parlementaires. Dès (mardi), je serai à Troyes" a-t-il fait valoir, promettant une "énergie décuplée" et une "détermination farouche".