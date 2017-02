Affaire Théo : comment les candidats à l'élection présidentielle réagissent (ou pas)

Benoît Hamon, candidat socialiste à la présidentielle a estimé ce mardi que "les relations sont certes difficiles entre la police et la population, mais pour un jeune qui n'avait rien fait, se retrouver interpellé, être victime de violences et d'un viol, c'est inacceptable". En déplacement à Arcueil, lundi, il avait déjà demandé à l'Etat d'être "implacable" vis-à-vis des policiers impliqués, appelant à "ne pas confondre le geste de quelques-uns avec le travail quotidien de milliers de policiers sur le terrain".





La France insoumise, mouvement créé autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, a fustigé le "scandale de trop". Assurant que "des solutions existent" contre "la barbarie commise par certains élements" de la police, le mouvement a estimé qu'il fallait que la justice soit faite "dans des délais raisonnables", contrairement à "l'affaire de Zyed et Bouna", et qu'une police de proximité devait être mise en place.





Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie-Les-Verts à l'élection présidentielle, a appelé à la plus grande fermeté. "Il faut avoir la main ferme sur ce type de dérive absolument insupportable, a-t-il affirmé. Je ne veux pas croire que ce soit totalement une coïncidence si, après l'affaire Adama Traoré, c'est encore un jeune noir qui est bousculé et violé."





Emmanuel Macron a lui réagi mercredi en fin de journée dans un long post Facebook. "Les enquêtes en cours diront précisément comment il faut qualifier juridiquement ces faits. Mais comment ne pas être choqué par ce qui est arrivé à Théo ?" écrit le candidat. "Je tiens à rendre hommage à Théo et à son entourage. Alors que tout semble les pousser vers la haine et la révolte, ils font preuve d’un formidable sang-froid. Depuis plusieurs jours, ce sont eux qui incarnent la responsabilité. Ce sont eux qui refusent l’escalade de la violence", continue-t-il. Il profite de cette tribune pour exprimer son souhait de mettre en place "une police de la sécurité quotidienne". "Seule une police proche des gens a les moyens de faire comprendre son action, d’assurer la sécurité de tout un quartier et de faire reconnaître son autorité", explique-t-il.