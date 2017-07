"La faute à Hollande", "la lettre de cadrage" de Valls : des coupes dans le budget des armées à la baisse des APL, l'argumentaire risqué de l'exécutif

La mise en cause des choix budgétaires du prédécesseur est un classique des lendemains d'élections, principalement pour justifier un train d'économies à venir dont on sait qu'elles seront impopulaires, surtout si elles n'ont pas été annoncées durant la campagne, comme cela a été le cas pour Emmanuel Macron.





Bien qu'il ait participé au gouvernement de Jacques Chirac - notamment comme ministre de l'Economie - Nicolas Sarkozy, une fois élu, n'a pas hésité à critiquer l'absence de choix sur certaines questions budgétaires ou financières de son prédécesseur. "J'ai été très heureux de tenir les promesses qui avaient été faites par d'autres", avait notamment taclé l'ancien chef de l'Etat dans un discours en 2009 à l'adresse de Jacques Chirac.





A son tour, en 2012, le gouvernement de François Hollande a mis en scène, trois mois après son élection, un audit de la Cour des comptes estimant nécessaire un effort de 6 à 10 milliards d'euros pour contenir le déficit, et justifier ainsi un train d'économies. Emmanuel Macron était, à l'époque, secrétaire général adjoint de l'Elysée. Dans les cas des deux présidents, incriminer le prédécesseur n'a toutefois pas aidé à rendre les réformes plus acceptables, et leurs auteurs moins impopulaires.