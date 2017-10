Alexis Corbière s'énerve sur son logement social : "Je suis exemplaire, bon sang, David Pujadas" !

"Je suis exemplaire, bon sang. Je n'accepte pas qu'on salisse mon honneur". Le député de la France insoumise, Alexis Corbière, s’est expliqué longuement ce jeudi dans 24H Pujadas sur le logement social qu’il occupe à Paris avec sa compagne, Raquel Garrido, et leurs trois enfants.





Mardi, Buzzfeed révélait qu’il n’avait toujours pas quitté ce logement situé dans le XIIe arrondissement de la capitale, comme il s’y était engagé dans les mois suivants son élection.





De fait, le député assure qu’il va prochainement déménager. "J’ai passé les mois de juillet et d’août à chercher un logement, j’en ai trouvé un. Je n'ai pas de fortune personnel, j'ai réuni de l'argent, je suis en train de faire des visites médicales parce que j'emprunte de l'argent", a-t-il expliqué. Son futur logement se situe d’ailleurs dans sa circonscription, à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, a-t-il ajouté.





Il a en outre déploré le traitement médiatique autour de cette polémique, se félicitant que des élus issus d'un milieu modeste et vivant dans des logements sociaux, comme lui, puissent faire de la politique. "Vous ne voulez que des bourgeois qui soient élus, que des gens qui ont papa et maman pour leur acheter des appartements", a-t-il lancé. "C'est une chasse qui est menée ! Ce n'est pas moi qui suis visé, c'est la France insoumise, pour nous salir et j'en ai assez !", a conclu le parlementaire.