Après Cambadélis, qui va mener le navire socialiste ?

Parmi les noms régulièrement évoqués figurent ceux des anciens ministres Matthias Fekl et Najat Vallaud-Belkacem, des députés Olivier Faure, Valérie Rabault, Luc Carvounas et Régis Juanico, du premier fédéral de Paris et proche d'Anne Hidalgo Emmanuel Grégoire, des députés européens incarnant la gauche du parti, Emmanuel Maurel et Guillaume Balas, des hommes d'appareil Rachid Temal et François Kalfon, mais aussi des élus locaux censés incarner la "gauche de terrain".





On y retrouverait aussi la maire de Rennes Nathalie Appéré, dont l'entourage fait savoir qu'elle n'est "pas candidate mais est forcément très intéressée pour participer à un travail collectif", la maire de Nantes Johanna Rolland ou encore la présidente de la Région Occitanie et ancienne ministre Carole Delga. Le maire de Bourg-en-Bresse et actuel trésorier du PS Jean-François Debat ou encore celui de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi seraient aussi sur les rangs.





Les membres de l'équipe collégiale "doivent montrer qu'ils ont été fidèles au quinquennat de François Hollande mais aussi fidèles au candidat socialiste qui était Benoît Hamon", a indiqué ce lundi sur LCI Luc Carvounas, ex-vallsiste rallié à l'ex-candidat PS. Dans cette perspective, le sort réservé à quelques historiques du parti, comme le député de la Sarthe et ancien porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll, resté très discret pendant la campagne présidentielle apparaît bien incertain.