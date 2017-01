Après la polémique sur le cyberharcèlement, Florian Philippot drague le forum 18-25 de Jeuxvideos.com

"On est à la cafet' du QG de Marine Le Pen". Le ton est donné. Florian Phillipot, décontracté, avec son mug à la main, s'adresse aux jeunes, tentant manifestement de rendre "cool" l'esprit frontiste. Dans cette seconde vidéo de sa chaîne Youtube, le député européen vise et remercie à nouveau les utilisateurs et lecteurs du très populaire forum des 18-25 ans du site Jeuxvideo.com.





Dès le début de sa vidéo, l'élu laisse apparaître sous sa tasse, l'image de l'acteur " El Risitas", un mème très populaire au sein du forum. Il s'agit au départ d'un comédien espagnol - que les internautes surnomment "El Risitas" - devenu un sujet de détournements récurrent sur le site, en raison de son rire particulièrement aigu.





L'adoption de ce symbole du forum 12-25 par un homme politique a provoqué une nuée de nouvelles réactions et de détournements faisant allusion à Florian Philippot et à sa "risitasse".