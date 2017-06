Assemblée nationale : Ruffin "ne vivra pas avec le Smic" car "il a d'autres sources de revenus", estime Alexis Corbière

Se "payer au Smic". C'est l'une des promesses de François Ruffin, élu député de la 1er circonscription de la Somme aux dernières élections législatives. Largement commenté ces derniers jours, cet engagement a été précisé à sa façon ce lundi par Alexis Corbière, autre député insoumis.





"Non mais il ne vivra pas avec le Smic, François Ruffin. Il a d'autres sources de revenus. Il gardera l'équivalent d'un Smic sur sa pension de parlementaire", a précisé sur RTL son collègue du groupe La France insoumise à l'Assemblée. Et d'ajouter : "Il faut que chacun soit dans une réalité qui fait qu'il ne voit pas ses conditions de rémunération baisser et je ne crois pas que ce soit le cas de François Ruffin".