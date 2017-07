Assemblée nationale : de quoi les applaudissements des députés LREM sont-ils le nom ?

Invité de CNews durant l'entre-deux tours des élections législatives, le candidat LREM (et maintenant député) de la 7e circonscription de Paris Pacôme Rupin rassurant : "Non, nous ne serons pas des députés godillots parce que déjà nous allons être des députés qui allons énormément travailler". L'expérience de la commission des affaires sociales, où pas un des membres de la majorité n'a pris la parole au moment de la discussion sur la loi d'habilitation à réformer le code du travail par ordonnances, laisse entendre le contraire. Et il reste encore à travailler les applaudissements.