Tabac : les députés valident une hausse des prix en commission

Les députés ont voté mardi soir en commission des Affaires sociales la hausse du prix du tabac prévue par le projet de budget de la Sécurité sociale. D'ici 2020, le paquet de cigarettes devrait donc coûter 10 euros, après des hausses progressives. Un euro de plus en mars prochain. Puis quatre autres augmentations suivront. Est également prévue une convergence des prix entre Corse et continent, qui devra être achevée à partir de 2021.





Seuls des députés LR ont cherché à faire supprimer l'article, jugeant qu'il vaudrait mieux travailler sur la "traçabilité" des produits ou sur "une harmonisation européenne des prix". Par la voix d'Isabelle Valentin, ils ont aussi défendu les buralistes qui doivent être "accompagnés, et non stigmatisés" selon eux. Pour sa part, le communiste Pierre Dharréville, un des porte-parole de son groupe, a souligné que "la population défavorisée va être la plus victime" de cette hausse des prix.