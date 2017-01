Assistants parlementaires européens : "Une procédure scandaleuse" s'insurge Marine Le Pen

Le torchon n'en finit pas de brûler entre Marine Le Pen et le Parlement européen. Alors que la député européenne (et accessoirement candidate à l'élection présidentielle) a reçu deux lettres lui réclamant le recouvrement de près de 340 000 euros en remboursement des sommes perçues pour rémunérer deux assistants parlementaires qui n'auraient en réalité travaillé que pour son parti, celle-ci s'en est pris directement à l'institution européenne, l'accusant d'agir par visée politique.





"Je conteste formellement cette procédure", a déclaré Marine Le Pen sur le plateau du 13H de TF1 samedi. "Le Parlement, c'est une institution politique. Nous les gênons beaucoup (les personnes à la tête du Parlement, ndlr). Ils ont dit qu'ils auraient notre peau et nous allons les combattre. Ils sont à la fois juge et partie et décident de condamner".