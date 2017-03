Attaque à Orly : Bernard Cazeneuve condamne "l'outrance" de Marine Le Pen

L'attaque à l'aéroport d'Orly, perpétrée par un homme de 39 ans finalement abattu par les forces de Sentinelle ce samedi, a offert un nouvel épisode de tensions politiques, entre le Front national et le gouvernement. En réunion publique à Metz dans l'après-midi, la favorite du premier tour à la présidentielle Marine Le Pen s'en est violemment pris au gouvernement.





"Notre gouvernement est dépassé, ahuri, tétanisé comme un lapin pris dans les feux d'une voiture", s'est-elle écriée. Et la candidate d'extrême-droite de fustiger la politique de l'exécutif en matière de sécurité, pointant du doigt "la lâcheté de toute la classe politique" et s'auto-proclamant comme la "seule" à "oser aborder ces questions qui fâchent". Marine Le Pen prenait ainsi l'exemple d'un "fiché S" qui avait égorgé son père et son frère "en toute impunité" et au "multirécidiviste" qui a été abattu à Orly.