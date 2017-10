Attentat de Marseille : ce que dit le rapport qui a entraîné la démission du préfet du Rhône

L'IGA revient sur les circonstances de l'interpellation, le 29 septembre, d'Ahmed Hanachi, à la suite d'un vol présumé à l'étalage dans le centre-ville de Lyon. Le suspect, en situation irrégulière, a été placé en garde à vue et la police aux frontières a été saisie "comme prévu" pour "engager le volet administratif" et transmettre le dossier à la préfecture du Rhône. Selon le rapport, "l'examen du dossier transmis à la préfecture montre qu'Ahmed Hanachi pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai" (OQTF) et être au préalable "placé en rétention pour une durée de 48 heures".





L'IGA précise que la mesure d'éloignement était "possible", puisque le suspect possédait un "passeport authentique", qui dispensait à la préfecture d'accomplir les démarches administratives pour retrouver la nationalité de l'individu puis obtenir le laissez-passer d'un consulat.