Attentat des Champs-Elysées : la réplique cinglante de Cazeneuve à Le Pen et Fillon accusés de faire "le choix de l'outrance et la division"

"Le Front National cherche à instrumentaliser la fusillade de Paris pour diviser les Français". Bernard Cazeneuve a frontalement attaqué la patronne du Front National qui avait ouvert les hostilités en évoquant notamment le laxisme des précédents gouvernements face au "terrorisme islamiste". "Depuis dix ans, sous les gouvernements de droite et de gauche, tout a été fait pour que nous perdions (la) guerre qui nous est menée", avait-elle déclaré, demandant la restauration des frontières et l’expulsion "immédiate des fichés S étrangers". "Elle cherche à exploiter sans vergogne la peur et

l'émotion à des fins exclusivement politiciennes", a répliqué le pensionnaire de Matignon.