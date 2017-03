AVANT LE PREMIER ROUND : LA PESÉE - Répondez à notre instantané du jour

Ce soir, ils seront cinq à s'affronter sur le plateau de TF1. Bien qu'ils soient onze candidats engagés dans la course à la présidentielle, la chaîne a décidé de ne réunir que les favoris des sondages. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon s'affronteront donc, trois heures durant. Au programme, trois sujets : société, économie et international. Les règles sont simples, chacun dispose de deux minutes pour répondre à une question, François Fillon commence et Emmanuel Macron conclut, comme l'a décidé le tirage au sort.