Baisse des aides au logement : le nouveau gouvernement et l'ancien se renvoient la responsabilité de la décision

Si aucun texte passé lors de la précédente mandature n’a donc acté de baisse généralisée de 5 euros des aides au logement, un décret – n°2016-1385 – paru le 12 octobre 2016 prévoyait en revanche une diminution de ces allocations, mais uniquement pour les foyers dont le patrimoine est supérieur à 30.000 euros. Sans préciser l’ampleur de la réduction, un autre décret – n°2016-1385 – publié le 5 juillet 2016 intégrait, lui, à plusieurs textes de loi une notion de dégressivité dans les aides en fonction de la hauteur des loyers.





La substance de ces décrets et leurs objectifs d’économies se retrouvent d’ailleurs soulignés dans le fameux projet de loi de finance 2017. "Sur les aides personnalisées au logement, […] la loi de finances pour 2016 a permis d'adopter quatre mesures qui s’inscrivent dans une démarche de simplification et d’équité", peut-on lire. "Avec ces évolutions, le gouvernement entend lutter contre les loyers élevés (dégressivité de l’aide pour les niveaux de loyer excessifs) et pérenniser les aides pour les personnes les plus en difficultés en modulant ou en supprimant les aides pour une minorité d’allocataires, dont le niveau de revenus ou la situation patrimoniale rend moins nécessaire le recours à la solidarité nationale."